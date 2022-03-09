Республиканцы требуют от Байдена передачи истребителей Украине

Более 40 сенаторов-республиканцев написали открытое письмо, в котором призывают президента США Джо Байдена отправить истребители Украине, которая самостоятельно противостоит России. Об этом сообщает BBC News.

Более 40 сенаторов-республиканцев написали открытое письмо, в котором заявили, что «категорически не согласны» с позицией Байдена, который отменил предложение Польши отправить истребители, которые сейчас находятся в Польше, в Украину.

Республиканцы призвали Байдена немедленно «содействовать переброске самолетов и средств ПВО», но Белый дом говорит, что это «высокий риск».