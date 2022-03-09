Эрдоган: Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, сегодня войны бы не было
Недостаточная реакция мирового сообщества на аннексию Россией Крыма в 2014 году привела к нынешней войне России против Украины. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает «Укринформ».
«Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об аннексии Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости», - сказал Эрдоган.
По убеждению лидера Турции, нынешней российской агрессии против Украины можно было бы избежать, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более эффективно.
«Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии», – сказал президент Турции.