В МИД Украины уверены в будущем членстве в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Европейского совета об Украине означает революцию в вопросе сближения с ЕС. Об этом он заявил в телеэфире, сообщает «Европейская правда».

Он признал, что итоги саммита достаточно неоднозначны, поскольку Украина хотела бы получить политическое признание статуса кандидата уже на этой встрече лидеров ЕС.

«Однако если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза», - пояснил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас уверен в успехе процесса вступления в ЕС.

«С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что мы станем членом ЕС. Вопрос только когда это произойдет», - заявил он.