Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве договорились о поставках Минску современных образцов военной техники, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Об этом пишет РИА Новости.

«Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники», - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.

В свою очередь, добавила она, «Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции».