Швейцария закрыла небо для самолетов из России и Украины

«Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для военных самолетов России и Украины», а также для военных самолетов других стран, которые оказывают военную поддержку сторонам конфликта. Исключение составят гуманитарные рейсы, говорится на сайте федерального совета Швейцарии.

Как отмечается в заявлении, для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолетами требуется дипломатическое разрешение, которое в особых случаях требует согласования Федерального совета.