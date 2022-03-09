Meta о новой политике в Facebook: только будет применяться в Украине

Компания Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) сообщила, что новая политика, разрешающая негативные высказывания в отношении в том числе российских военнослужащих, будет применяться только в Украине, передает «КоммерсантЪ».

Вице-президент компании Meta Platforms Ник Клегг заявил, что изменения «направлены на защиту прав людей на свободу слова как выражение самообороны в ответ на военное вторжение в их страну».

Он отметил, что у компании «не было ссор с русским народом» и не было никаких изменений в политике негативных высказываний, «касающихся русского народа».

«Мы не потерпим русофобии или других видов дискриминации в отношении русских на нашей платформе», - сказал Клегг и добавил, что изменения носят временный характер, и ситуация будет постоянно отслеживаться.

Ранее Meta на фоне ситуации в Украине разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против граждан России, российских военных и Владимира Путина.