Deutsche Bank полностью уходит из России

Крупнейший финансовый институт Германии – Deutsche Bank – на фоне войны в Украине объявил о сворачивании оставшегося бизнеса на территории России. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении банка, пишет ТАСС.

"Deutsche Bank существенно сократил свое присутствие в России с 2014 года. Как и некоторые международные партнеры, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в то же время фининститут помогает своим иностранным клиентам, не являющимся гражданами России, в сокращении их бизнеса в стране. "Никакого нового бизнеса в России не будет", - подчеркнули в Deutsche Bank.