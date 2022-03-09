На полях Дипломатического форума первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передают казахстанские СМИ.

Отмечается, что экс-глава Казахстана поблагодарил Эрдогана за приглашение принять участие в форуме, подчеркнув значение данного мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений.

В свою очередь, Эрдоган отметил весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие казахстанско-турецких отношений и дал высокую оценку деятельности Назарбаева в деле расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога.