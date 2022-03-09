В Чугуевском районе Харьковской области Силы специальных операций ВСУ уничтожили колонну военной техники российской армии. Об этом вечером в пятницу, 11 марта, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет korrespondent.net.

"По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники противника - танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько российских солдат, бросив технику, скрылись в лесной местности", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении российских военных.