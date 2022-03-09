В Харькове вновь слышны взрывы
В ночь на субботу, 12 марта, в Харькове слышны взрывы. Граждан просят следовать в укрытия, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
В ночь на субботу, 12 марта, в Харькове слышны взрывы. Граждан просят следовать в укрытия, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
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