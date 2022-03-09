Минобороны Украины: Россия готовит варианты ядерного шантажа

«Россия разрабатывает два варианта ядерного шантажа, чтобы обвинить Украину». Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает «Европейская правда».

Он отметил, что Киев располагает информацией о разработке двух вариантов.

«Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, сразу же поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.

Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину», - сказал Буданов.