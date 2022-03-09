Армяне ожесточенно стреляют в Карабахе

В пятницу, 11 марта, с 17:00 до 21:00 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях.

Подразделениями армии ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были незамедлительно приняты адекватные ответные меры. Отмечается, что в рамках принятых мер под прицелом находились исключительно боевые позиции членов незаконного вооруженного формирования.

Оперативная обстановка контролируется азербайджанскими военными.