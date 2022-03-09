Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:06

Владимир Путин одобрил участие боевых групп с Ближнего Востока в войне с Украиной. Ожидается, что среди них будут боевики террористической организации Рабочая партия Курдистана, движения Хезболла, а также военнослужащие 5-го корпуса армии Башара Асада. Но на этом список не исчерпывается. «На ваши добровольческие бригады будет российский ответ в виде наших интернациональных бригад», - решил Кремль, крайне раздосадованный тем фактом, что добровольцы из западных демократий едут в Украину противостоять российской агрессии.

И состоялся примечательный диалог Владимира Путина и Сергея Шойгу. Российский министр обороны доложил своему верховному главнокомандующему, что в его ведомство поступило «огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, что они считают освободительным движением». При этом – самое большое количество – из стран Ближнего Востока, уже более 16 тысяч заявок. «И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние десять лет», - отметил Сергей Шойгу. Ответ российского президента: «Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, то мы видим, что они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Все в рамках парадигмы – у них шпионы, преступники и наемники, у России – разведчики, добровольцы-бессребреники и вообще интернационалисты, мечтающие о победе «освободительного антифашистского движения». Но российский министр обороны явно поскромничал. Ведь 16 тысяч заявок – это ведь только от «надежных и проверенных», вскормленных Москвой и ею вооруженных. А ведь есть еще и суданцы, и военнослужащие из Центральноафриканской республики, и прочие, которые просто горят желанием принять участие в «денацификации Украины». За российскую помощь надо как-то платить – и почему бы это не сделать самым дешевым способом: предоставить «пушечное мясо» или, как это говорят военные профессионалы, «смазку для гусениц танков». Сделка крайне выгодна и режимам, и Москве. Операция «Z» буксует. Ее первый этап, блицкриг, с хрустом сломался. А для второго этапа – штурма украинских городов требуются значительные силы, которые нельзя привлечь в России, не объявляя при этом всеобщую мобилизацию, что будет означать уже не «спецоперацию», а полноценную войну, даже от упоминания которой Кремль корежит, по русскому выражению «как черта от ладана». «Добровольцы» от Шойгу – вояки те еще, их боевая ценность стремится к нулю. Но у них есть два замечательных качества. Во-первых, они могут давить числом, и, заваливая трупами позиции украинцев, способны добиваться успеха.