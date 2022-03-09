Начались семнадцатые сутки войны в Украине. «С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность». Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«Противник в Полесском, Северском, Южнобугском районах понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед российские солдаты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных – противник существенно снизил темпы продвижения.