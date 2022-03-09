Украинская армия разбила уже 31 батальонно-тактическую группу российских войск сводка генштаба ВСУ
Начались семнадцатые сутки войны в Украине. «С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность». Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
«Противник в Полесском, Северском, Южнобугском районах понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед российские солдаты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных – противник существенно снизил темпы продвижения.
По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.
В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.
Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.
Вооруженные силы Украины в слаженной взаимодействия с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление российских войск», - говорится в информации ВСУ.