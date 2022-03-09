«Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума.

Лидер Турции привел примеры: «Дирижер одного из оркестров в Германии был уволен по обвинению в том, что он «друг Путина». В другой европейской стране запрещены публикации и распространение произведений русского писателя Достоевского. Невольно напрашиваются исторические параллели с Хулагидами, которые в средние века сожгли дотла все библиотеки в Ираке. Для нас эти действия, дискриминация россиян в Европе, показатель возвращения к темному периоду. Современная демократия, дипломатия и человечество в целом этого не заслуживают».