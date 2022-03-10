Руководитель ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин рассказал, что на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности «Росатома». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Энергоатом».

«Представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации».

Они заявили менеджменту, что это сейчас станция «Росатома», и больше она Украине не принадлежит – мол, зашли сюда надолго и это сейчас их территория, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами «Росатома», - сообщил Котин.