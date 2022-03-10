В Чернигове бомбы попали в гостиницу и арену футбольного клуба

В ночь на субботу, предположительно, в результате попадания авиабомбы, была разрушена гостиница «Украина» в центре Чернигова. Общественное телевидение показало фотографии разрушений, пишет ВВС.

На фото видно, что в результате взрыва почти полностью уничтожена центральная часть здания. О пострадавших пока не сообщается.

Гостиница «Украина» на 90 номеров была построена в 1961 году.

Во время ночных бомбардировок разрушены также детская библиотека и футбольная арена клуба «Десна».