В Чернигове бомбы попали в гостиницу и арену футбольного клуба
В ночь на субботу, предположительно, в результате попадания авиабомбы, была разрушена гостиница «Украина» в центре Чернигова. Общественное телевидение показало фотографии разрушений, пишет ВВС.
На фото видно, что в результате взрыва почти полностью уничтожена центральная часть здания. О пострадавших пока не сообщается.
Гостиница «Украина» на 90 номеров была построена в 1961 году.
Во время ночных бомбардировок разрушены также детская библиотека и футбольная арена клуба «Десна».