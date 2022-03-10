Утром 12 марта в столице в результате обстрелов российских войск произошло два пожара – в центре города и на окраине. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

«В результате российских обстрелов загорелась кровля административного здания и произошло возгорание в гаражах», - говорится в сообщении.

В частности, в 6:17 в результате попадания неизвестного объекта загорелась кровля 4-этажного административного здания по ул. Хорива, 25 в Подольском районе столицы. Жертв и пострадавших нет.