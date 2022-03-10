eBay запретит продажу товаров из России

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России, передает Интерфакс.

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий», - отмечается также в тексте сообщения.

По информации eBay, теперь в учетной записи продавцов из России будет установлен статус «В отпуске». Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.

«Если покупатель ранее добавил ваш товар в Список отслеживания и попытается приобрести его на момент использования настройки "В отпуске", он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы», - говорится в сообщении.