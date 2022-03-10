В захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к российским войскам – освободить мэра города Ивана Фёдорова. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По данным Тимошенко, более 2 000 человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить захваченного мэра.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими солдатами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.