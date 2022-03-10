В Туркменистане началось голосование на досрочных президентских выборах

В Туркменистане в 07:00 (06:00 по бакинскому времени – ред.) в субботу открылись 2 577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19:00 (18:00 по бакинскому времени – ред.), сообщает РИА Новости.

Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.

За два часа явка на выборах составила уже 25,24%.

На высший государственный пост в Туркменистане претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группой граждан. В числе кандидатов сын действующего главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности граждан.

Согласно Избирательному кодексу Турк­менистана, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение последних 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового главы государства состоится 19 марта.