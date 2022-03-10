В Туркменистане началось голосование на досрочных президентских выборах
В Туркменистане в 07:00 (06:00 по бакинскому времени – ред.) в субботу открылись 2 577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19:00 (18:00 по бакинскому времени – ред.), сообщает РИА Новости.
Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.
За два часа явка на выборах составила уже 25,24%.
На высший государственный пост в Туркменистане претендуют девять кандидатов, выдвинутых в соответствии с законодательством тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группой граждан. В числе кандидатов сын действующего главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности граждан.
Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты. Избранным президентом будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся на ее территории, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение последних 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Инаугурация нового главы государства состоится 19 марта.