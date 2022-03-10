В Туркменистане началось голосование на досрочных президентских выборах

В Туркменистане в 07:00 (06:00 по бакинскому времени – ред.) в субботу открылись 2 577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, которое продлится до 19:00 (18:00 по бакинскому времени – ред.), сообщает РИА Новости.

Голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом. Здесь оно продлится с 07:00 до 19:00 по местному времени того государства, в котором расположен избирательный участок.

За два часа явка на выборах составила уже 25,24%.