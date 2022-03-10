Призрак дефолта, зависший над Россией в конце рокового для нее февраля, готов материализоваться в любой момент. Страна попала в чудовищную ловушку, которую ей устроил Запад, заблокировав золотовалютные резервы Центробанка за рубежом и лишив возможности расплатиться с иностранными кредиторами. Любимый тезис властей об устойчивости финансовой системы в одночасье утратил смысл и канул в небытие.

Санкции в отношении России оказались настолько жесткими и разрушительными для экономики, что дефолт больше не представляется невероятным сценарием, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. На ее взгляд, все зависит от двух факторов: во-первых, насколько затянутся боевые действия в Украине, во-вторых, как долго будут сохраняться санкции. А Саймон Уэвер, один из руководителей Morgan Stanley, специалист по кредитованию развивающихся рынков, и вовсе назвал предполагаемую дату дефолта – 15 апреля. В этот день, напомнил Уэвер, закончится 30-дневный льготный период по выплатам купонов по долларовым облигациям с погашением в 2023-м и 2043 годах. Аналитик сравнил перспективы России с Венесуэлой, не вылезающей из анархии и нищеты.

Ранее, на фоне беспрецедентной санкционной кампании Запада долгосрочные кредитные рейтинги России были низведены до преддефолтного, «мусорного» уровня. В частности, агентство Moody's снизило рейтинг сразу на 10 ступеней – до Ca. Точка невозврата пройдена: на ближайшие три года страну накроет жесточайший кризис, который ударит по ней в три раза сильнее, чем августовский дефолт 1998 года, заметил миллиардер Олег Дерипаска. Эксперты указывают и на такой значимый фактор, как массовый исход иностранных брендов: компаний-беглецов набралось в разы больше, чем в 1998-м.

Кстати, стоит ли проводить какие-либо параллели с событиями, случившимися без малого 24 года назад, «в другой жизни»? Тогда страна прошла через реальный дефолт: экономика была слабой, по ней вдобавок ударили рецессия 1997 года в странах Юго-Восточной Азии, падение мировых цен на нефть, управленческие ошибки в самой России, отток денег населения из банков. Потери оценивались в десятки миллиардов долларов.

Сейчас речь идет о другом – об угрозе технического дефолта. То есть, о ситуации, при которой заемщик нарушил договор займа, не выполнив очередной платеж. Дефолт возникает не потому, что нет финансовых средств, а из-за отсутствия возможности оплаты на данный момент. Однако последствия в обоих случаях (реальном и техническом дефолтах) могут быть схожи: сжатие экономики, скачок инфляции, обвал национальной валюты и фондовых рынков. Сегодня, как и в 1998-м, народ мечется в поисках работающих, загруженных наличностью банковских терминалов. Но сегодня у людей нет никакой возможности срочно выехать за границу, в страны, где банкоматы позволяли вытащить деньги, пусть с потерями.