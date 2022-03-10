Дефолт в России наступит 15 апреля главная тема
Призрак дефолта, зависший над Россией в конце рокового для нее февраля, готов материализоваться в любой момент. Страна попала в чудовищную ловушку, которую ей устроил Запад, заблокировав золотовалютные резервы Центробанка за рубежом и лишив возможности расплатиться с иностранными кредиторами. Любимый тезис властей об устойчивости финансовой системы в одночасье утратил смысл и канул в небытие.
Санкции в отношении России оказались настолько жесткими и разрушительными для экономики, что дефолт больше не представляется невероятным сценарием, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. На ее взгляд, все зависит от двух факторов: во-первых, насколько затянутся боевые действия в Украине, во-вторых, как долго будут сохраняться санкции. А Саймон Уэвер, один из руководителей Morgan Stanley, специалист по кредитованию развивающихся рынков, и вовсе назвал предполагаемую дату дефолта – 15 апреля. В этот день, напомнил Уэвер, закончится 30-дневный льготный период по выплатам купонов по долларовым облигациям с погашением в 2023-м и 2043 годах. Аналитик сравнил перспективы России с Венесуэлой, не вылезающей из анархии и нищеты.
Ранее, на фоне беспрецедентной санкционной кампании Запада долгосрочные кредитные рейтинги России были низведены до преддефолтного, «мусорного» уровня. В частности, агентство Moody's снизило рейтинг сразу на 10 ступеней – до Ca. Точка невозврата пройдена: на ближайшие три года страну накроет жесточайший кризис, который ударит по ней в три раза сильнее, чем августовский дефолт 1998 года, заметил миллиардер Олег Дерипаска. Эксперты указывают и на такой значимый фактор, как массовый исход иностранных брендов: компаний-беглецов набралось в разы больше, чем в 1998-м.
Кстати, стоит ли проводить какие-либо параллели с событиями, случившимися без малого 24 года назад, «в другой жизни»? Тогда страна прошла через реальный дефолт: экономика была слабой, по ней вдобавок ударили рецессия 1997 года в странах Юго-Восточной Азии, падение мировых цен на нефть, управленческие ошибки в самой России, отток денег населения из банков. Потери оценивались в десятки миллиардов долларов.
Сейчас речь идет о другом – об угрозе технического дефолта. То есть, о ситуации, при которой заемщик нарушил договор займа, не выполнив очередной платеж. Дефолт возникает не потому, что нет финансовых средств, а из-за отсутствия возможности оплаты на данный момент. Однако последствия в обоих случаях (реальном и техническом дефолтах) могут быть схожи: сжатие экономики, скачок инфляции, обвал национальной валюты и фондовых рынков. Сегодня, как и в 1998-м, народ мечется в поисках работающих, загруженных наличностью банковских терминалов. Но сегодня у людей нет никакой возможности срочно выехать за границу, в страны, где банкоматы позволяли вытащить деньги, пусть с потерями.
Наблюдатели сходятся во мнении: в отличие от ситуации 1998 года, нынешний дефолт будет намного более разрушительным для имиджа и экономики России. Тогда наша страна не прекратила выплаты по евробондам. Сейчас под предлогом дефолта по госдолгу у РФ могут изъять ее зарубежные активы – в пользу держателей бумаг. Вкупе с невозможностью использовать золотовалютные резервы для поддержки экономики это лишает Россию шансов избежать тяжелого кризиса. Наиболее вероятные последствия: галопирующая инфляция, резкий рост безработицы и общая стагнация экономики с переходом в рецессию.
«Конечно, предпосылки для дефолта есть. С точки зрения кредиторов и финансового права, приостановка выплат по долговым бумагам – это, действительно, нарушение соглашений, - рассуждает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Однако в данном случае у России связаны руки: международные резервы ЦБ заблокированы, и выплату произвести технически невозможно».
Что касается аналогий с историей 1998 года, то они весьма условны. Тогдашние события явились следствием тяжелого экономического фона, внутриполитических ошибок, бездействия руководства страны. Ситуация элементарно вышла из-под контроля. Ныне же, по словам Масленникова, Россия столкнулась с форс-мажором иного рода. Угроза дефолта порождена исключительно санкциями: ничего подобного в 1998-м не было, напротив, Запад активно нас поддерживал.
«Вероятность дефолта действительно высока, - отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Но ситуация парадоксальная. Внешний долг РФ на начало года составлял $478,2 млрд, а только золотовалютные резервы (ЗВР) – $643,2 млрд. Сейчас речь идет о погашении малой части валютного долга государства. Однако санкции привели к блокировке примерно половины ЗВР, другая половина менее ликвидна, в ней высока доля золота. Ограничены и возможности Центробанка и банковской системы в целом по осуществлению международных платежных операций. Риск дефолта связан не с отсутствием средств для погашения. Деньги есть, но они «заморожены» теми странами, чьи инвесторы и являются крупными кредиторами по этим долгам».
В этой безвыходной ситуации Москва приняла решение: кредиторам из «недружественных стран» выплачивать долги рублями, а не валютой. Формально это будет считаться нарушением обязательств, непогашением, поясняет Гойхман. И если сейчас дефолта избежать не удастся, Россия навсегда и бесповоротно останется для иностранного бизнеса токсичным ресурсом, а ее активы и обязательства обесценятся. Ускорится инфляция, еще больше ослабнет рубль, драматически упадут реальные доходы граждан. Но все это уже проявляется в полной мере и без дефолта.