Чавушоглу и Боррель обсудили Украину и Кипр

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель провели встречу. Об этом глава МИД Турции сообщил в Twitter.

Верховный представитель ЕС Боррель и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в рамках дипломатического форума в Анталье обсудили текущую ситуацию в Украине и вопрос Кипра.

Antalya Diplomasi Forumu marjında #AB Yüksek Temsilcisi Borrell’le #Ukrayna’daki son gelişmeleri ve #Kıbrıs konularını ele aldık.



Discussed the latest developments in #Ukraine and #Cyprus matters w/#EU High Representative @JosepBorrellF on the margins of @AntalyaDF.#ADF2022 pic.twitter.com/y5h93DI78r