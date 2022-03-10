Уничтожен еще один военный аэродром Украины Минобороны РФ
Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Об этом заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", - заявил Конашенков.
"Всего за время "операции" выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
По его словам, "оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники". За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два "Байрактара ТБ-2", и одна тактическая ракета "Точка-У", сообщил Конашенков.