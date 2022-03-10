Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Об этом заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

"Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", - заявил Конашенков.