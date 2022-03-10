Джейхун Байрамов об участии Грузии в платформе «3+3»

«Участники платформы сотрудничества в формате «3+3» заинтересованы в открытии коммуникационных связей. Азербайджан и Армения выиграют от открытия Зангезурского коридора». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 2-м Дипломатическом форуме в Анталье, передает Report.

Глава МИД Азербайджана отметил, что запуск Зангезурского коридора будет выгоден для всех шести стран региона.

«Некоторые заявляют, что Грузия останется вне Зангезурского коридора. Однако это не так. Грузия также сможет воспользоваться им. В настоящее время между Грузией и Ираном нет железнодорожной линии. После создания Зангезурского коридора между двумя странами будет налажено железнодорожное сообщение», - сказал министр Байрамов.