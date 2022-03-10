Грузия анонсировала совместные учения с НАТО
Министерство обороны Грузии объявило, что с 20 по 25 марта пройдут совестные командно-штабные учения страны с государствами НАТО.
В ведомстве пояснили, что формат подразумевает компьютерные учения, а не полевые.
«Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия – НАТО (JTEC) проведут учения Грузия – НАТО. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран – членов и партнеров НАТО», - отметили в минобороны Грузии.