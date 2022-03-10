У Байдена считают, что Турция и Израиль могут завершить войну в Украине

Некоторые представители администрации президента США Джо Байдена считают, что усилия Турции и Израиля для завершения войны России против Украины могут оказаться более эффективными, чем попытки Франции и Германии. Поскольку у Турции и Израиля установлены отношения и с Россией, и Украиной, утверждается в репортаже телеканала CNN.

«Могут быть другие стороны, которые способствуют этому или выступают посредниками, и, очевидно, уже предпринимается ряд усилий. Но в конце концов, скорее всего, это будет конфликт, который продлится еще некоторое время, и в конечном итоге это будут переговоры», - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в беседе с телеканалом.