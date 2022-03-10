МИД России: санкции не связаны с военными действиями в Украине

«Санкции Запада не связаны с военными действиями в Украине, власти западных стран нашли бы без нее другие поводы воплотить свои планы». Об этом заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия готовилась к этой ситуации, которая наблюдается сейчас.

«Если бы не было военных действий, если бы удалось нормализовать, хотя бы относительно, положение вокруг «Донецкой и Луганской народных республик», то тогда, я думаю, все равно Вашингтон и его подручные нашли бы повод для того, чтобы все это осуществить и воплотить», - сказал он.

По словам Рябкова, на данный момент в отношениях с западными странами «маски сброшены», России «откровенно объявлена» экономическая война.

Рябков заявил, что доверие между Россией и США невозможно в условиях беспрецедентной санкционной войны Вашингтона в отношении России.