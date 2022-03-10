Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску, сообщает пресс-служба главы государства.

«От себя лично и от имени азербайджанского народа я рад передать искренние поздравления и наилучшие пожелания вам и всем вашим единоверцам по случаю Дня Вашей коронации.

Мы рады искреннему диалогу и взаимопониманию на высшем уровне между Азербайджаном, верным своим многовековым традициям толерантности, и Святым Престолом.

Высоко ценю ваш личный вклад в укрепление этих отношений, выражаю признательность за оценку вами приоритетной роли Азербайджана в поощрении межрелигиозного и межкультурного конструктивного диалога.

Сохранение в Азербайджане религиозно-духовного разнообразия, в том числе христианского религиозного наследия, является одним из основных направлений государственной политики. В связи с этим, католической религиозной общине в нашей стране уделяется большое внимание и забота. В то же время проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, являются ярким примером для сохранения мирового культурного наследия», - говорится в письме.

Президент Ильхам Алиев также выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом во имя установления межцивилизационного взаимопонимания и впредь будет успешно продолжаться совместными усилиями.