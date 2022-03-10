В Украине заявили об уничтожении целого города

«Из-за военных действий в Украине уже фактически не существует такого города как Волноваха (Донецкая область). Из нее эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура разрушена». Об этом заявил главы Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что Волновахский район насчитывал до военных действий более 100 тысяч населения.

«Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать россиянам сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», - отметил он.