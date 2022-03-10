«На протяжении многих лет я являюсь членом движения любителей интеллектуальных игр, в первую очередь «Что? Где? Когда?». И не один раз имел честь играть с удивительными людьми. Их объединяет не только любовь к игре, но и сочетание высокого уровня интеллекта с интуицией. Обращаюсь ко всем членам движения, в первую очередь, к членам движения в России, Беларуси и других странах», – сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к интеллектуальному сообществу России и других стран, в частности к знатокам «Что? Где? Когда?» с призывом не молчать и разъяснять согражданам, что это не специальная операция, а настоящая война, передает KV.

Резников отметил, что интуиция, знания и умение обращаться с информацией точно и наверняка подсказывают интеллектуалам о том, чем это закончится.

«Вы можете найти в сети доказательства, умеете обрабатывать информацию. Вы знаете, что Россия обстреливает мирные украинские города… И это не операция, а война, которую Россия проиграет. Для России война закончится катастрофой. Многие из вас сейчас уже покинули Россию, вы надеетесь пересидеть смутные времена на расстоянии. Боюсь, вам некуда будет возвращаться. И как люди умные и проницательные, вы наверняка знаете это лучше меня, только гоните эти мысли прочь. Для Беларуси, если она присоединится, это также будет означать катастрофу. Потому, что России точно будет не до вас, а Украина будет считать вас предателями. Для Израиля, который демонстрирует необъяснимую отрешенность и неспособность выбрать сторону, это обернется ростом недоверия на долгие и долгие годы», – отметил он.

Министр обороны также добавил, что не призывает к беспорядкам и вооруженным восстаниям, а лишь к тому, чтобы знатоки и интеллектуалы поясняли окружающим людям, что это преступная война, которая убивает Россию.

По его словам, Россия идет к деградации, более страшной, чем лихие 90-е годы, так как невозможно развитие без прав, свобод, культурного и научного обмена.

«Задумайтесь о своем положении. У вас больше не получится менять свободу на комфорт и условную безопасность. Не получится спрятаться за умными книгами. Не будет свободы, ни личной, ни интеллектуальной. Не будет комфорта. И на Западе вы его не найдете. Ваш паспорт будет вызывать подозрение и презрение. Не будет безопасности», – считает он.

Резников добавил, что сейчас решается судьба России на десятилетия вперед.

«Ваша личная судьба и судьба ваших близких… Вы должны сделать все, чтобы остановить эту военную авантюру Кремля, которая забрала тысячи и тысячи жизней. Которая делает Россию изгоем и обрекает на деградацию», – резюмировал он.