Джейхун Наджафов, собкор 15:21

В России решили наказать 60 иностранных компаний, объявивших о прекращении работы в связи с российским вторжением в Украину. На рассмотрении российского правительства, Генпрокуратуры, Минпромторга и Роспотребнадзора список компаний, имущество и активы, которых может быть национализировано: Apple, Microsoft, Volkswagen, IKEA, IBM, Shell,McDonald's, Porsche, Toyota, H&M, British Petroleum, Heineken и др. В последний раз, национализацию принадлежащих иностранному капиталу заводов, фабрик, разного рода недвижимость осуществили в Советской России большевики в потертых кожанках в 1918 году.

Мне тут вспомнилась история, которую слышал от своей бабушки. Историю о том, как национализировали на заре советской власти принадлежавшее ее семье деревообрабатывающее производство в поселке Гарадонлу в Джавадском уезде (ныне Имишлинский район). В начале 20-х годов на завод пришли люди в военной форме и зачитали документ о передаче в государственную собственность имущества частного предприятия: готовую продукцию, электропилы, шлифовальные станки, лесопильные рамы, прочее оборудование. Владельца, то есть моего деда, сразу арестовали, а двух инженеров-французов, приказчиков, мастеров, конторщиков вышвырнули за дверь. Объявив оставшимся в цехах рабочим, что отныне завод стал народным, пошли дальше национализировать. А простые работяги, пребывали в недоумении – что с этим хозяйством делать? Всяким там управлению, логистике и продажам не обученные они, в конце концов, решили так: сказано народное, значит – наше, и попросту растаскали все, что было на предприятии по своим домам и хозяйствам. Вернувшиеся «национализаторы» были обескуражены не сознательностью пролетариев. Некогда процветающего заводика уже не было. Когда от нехватки буквально всего стало совсем невмоготу, большевики принялись денационализировать уже национализированное, или, как это тогда называлось претворять НЭП – Новую экономическую политику. Дедушке вернули завод, приказчики и инженеры вернулись к работе – и производство восстановилось. Похоже, современная Россия хочет повторить опыт этого гарадонлинского заводика. С 2 марта Россию покинули около 200 иностранных технологических предприятий, компаний энергетического сектора, продавцы автомобилей, продуктов питания, одежды, обуви, косметики и пр. Однако, вывести капитал из страны иностранным компаниям не удастся так как с 1 марта вступил в силу указ президента РФ, который фактически блокирует выход иностранных инвесторов из российских активов. Российские эксперты задаются вопросом отобрать чужое предприятие и имущество под силу, но что будет со всем этим потом.

Как отметил в беседе с haqqin.az российский политолог Дмитрий Орешкин, национализация может быть вынужденным, но совершенно не эффективным решением. К примеру, национализировали германские автомобильные предприятия. Но без комплектующих из Запада, ввоз которых в Россию вследствие секционного режима невозможен, завод станет грудой дорого высокотехнологичного металла, который ничего производить не сможет. Поэтому вопрос национализации в значительной степени носит демонстративный характер. Что касается национализации таких компаний как McDonald's, то их работа зависит от менеджмента. Конечно, в тех же помещениях сети можно продолжать готовить бюргеры, которые как сказал Дмитрий Медведев будут не худшего качества. Но в конечном счете ухудшится качество менеджмента, и соответственно ухудшится качество блюд. В то же время остановятся инвестиции, поддержка, которую обеспечивал центральный офис McDonald's, появятся проблемы с сырьем, так как производители мяса и птицефабрики нуждаются в иностранных кормах, вакцинах для животных, техники и технологии для производства. Все это приведет к постепенному закрытию национализированной сети McDonald's. Другая проблема – это решение Москвы не возвращать иностранные самолеты, которые находятся в лизинге. Известно, что хозяева авиалайнеров потребовали их вернуть. Допустим, самолеты не вернут, а откуда возьмут запасные части к ним. Надеяться, что их выточит, какой-то мастер «левша» в Туле, совершенно безосновательно. Для этого нужны современные технологии.

Так что национализация – это окончательное обрубание надежд на любые инвестиции в будущем. Кто даст самолеты в лизинг или вложит инвестиции, если в любой момент все это могут отобрать. «В данном случае национализация это демонстративно-патриотическое заявление, которое в краткосрочном плане никакой экономической пользы не принесет. А в долгосрочной – послужит стимулом к тому, чтобы Россия оказалась в полной изоляции, за железным занавесом от мировой экономики», сказал он. По его словам, в ближайшее время в России грянет коллапс сферы услуг. К примеру, прекратится продажа импортных автомобилей, которая и без того становится недоступной для российского гражданина из-за двукратного роста цен связанная с падением курса рубля. Да и не до покупки иностранных машин российским гражданам. Автопром и авиационная промышленность под шумиху об импортозамещении будут деградировать, считает Орешкин. Очень чувствительным будет удар от ухода из страны иностранных компаний IT сектору страны. К примеру, российская автомобилестроительная компания «АВТОВАЗ» задерживает производство местных автомобилей потому, что не хватает зарубежные электронных компонентов для производства современных машин, управляемых с помощью стандартных компьютерных систем.