Еще два финала с участием Азербайджана на чемпионате мира в Баку

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается чемпионат мира по спортивной акробатике с участием 170 спортсменов и спортсменок из 17 стран.

Сегодня азербайджанские акробаты примут участие еще в двух финалах. В 16:30 стартует решающая стадия у мужских пар в темповом упражнении. Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, которые вчера завоевали бронзу в смешанном упражнении, сегодня постараются подняться на более высокие ступени пьедестала почета.

А в 17:40 стартует финал у смешанных пар, где Агасиф Рагимов и Разия Сеидли также поборются за медали в темповом упражнении. Вчера они заняли 5-е место в финале многоборья.

Завтра, в заключительный день чемпионата мира, оба наших дуэта выступят в финалах балансового упражнения.

Напомним, пара Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев в 2019 году завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионате Европы в Израиле, выступая среди молодежи. А Агасиф Рагимов и Разия Сеидли являются серебряными и бронзовыми призерами прошлогоднего взрослого чемпионата Европы в Италии.