Начались переговоры Путина, Макрона и Шольца
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает AFP.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает AFP.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.