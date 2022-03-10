Закир Гасанов позвонил министру обороны Турции

В субботу, 12 марта, состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, передает оборонное ведомство Азербайджана.

В ходе разговора, Закир Гасанов поздравил министра национальной обороны Турции с 70-летием, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в дальнейшей деятельности во имя развития Вооруженных сил Турции.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.