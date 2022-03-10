Беларусь отправит на границу с Украиной 5 тактических групп

В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной пять батальонно-тактических групп, которые заменят находящихся там сейчас военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны страны.

Тем не менее, в ведомстве заверили, что это не является частью подготовки к началу военных действий в Украине.

«Перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в военных действиях на территории Украины», - заявил первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич.

По его словам, на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп. Утверждается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороной на дорожных направлениях. И в ближайшее время их заменят пятью другими батальонными тактическими группами.