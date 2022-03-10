Азербайджан увеличит поставки газа в Европу
«В следующем году поставки газа в Европу по Южному газовому коридору будут увеличены». Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на панельной дискуссии по энергетической безопасности в рамках Дипломатического форума в Анталье, передает Report.
Он подчеркнул, что южный газовый коридор уже показал свою успешность.
«Сейчас по нему транспортируется газ в Турцию и Европу. Азербайджан имеет огромные газовые месторождения в Каспийском море, и существующая инфраструктура находится в хорошем состоянии. Различные компании в энергетическом секторе проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном», - сказал министр.
По его словам, при разговоре об энергетической политике Азербайджана, необходимо в первую очередь говорить о тесном сотрудничестве с Турцией и совместных проектах.
Шахбазов отметил, что развитие энергетики является одним из основных столпов азербайджано-турецких отношений.
«Энергетика – одна из основных тем для будущего сотрудничества между нашими странами», - сказал он.
Министр также подчеркнул важность диверсификации при транспортировке энергоресурсов.
«Мы думаем над тем, что можем сделать сбалансировано и стабильно. Всем известно, что энергетическая безопасность является неотъемлемым фактором для Азербайджана. Сейчас можно констатировать, что политические конфликты в регионе и мире несут нестабильность для газового рынка», - подчеркнул Парвиз Шахбазов.