Азербайджан увеличит поставки газа в Европу

«В следующем году поставки газа в Европу по Южному газовому коридору будут увеличены». Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на панельной дискуссии по энергетической безопасности в рамках Дипломатического форума в Анталье, передает Report.

Он подчеркнул, что южный газовый коридор уже показал свою успешность.

«Сейчас по нему транспортируется газ в Турцию и Европу. Азербайджан имеет огромные газовые месторождения в Каспийском море, и существующая инфраструктура находится в хорошем состоянии. Различные компании в энергетическом секторе проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном», - сказал министр.