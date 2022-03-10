Переговоры Байрамова и Борреля в Анталье

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах 2-го Дипломатического форума в Анталье встретился с верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности, вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Борреллом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, вопросы стратегического партнерства в энергетической сфере, а также ситуацию в Украине.

Министр Байрамов проинформировал главу европейской дипломатии о последней ситуации в регионе, вопросах решения трехсторонних заявлений, работах по восстановлению и реконструкции территорий и поделился взглядами Азербайджана на нормализацию отношений с Арменией.