Зеленский: это самый большой удар по российской армии за десятки лет
«Наши Вооруженные силы делают все, чтобы лишить противника любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальны. Динамика их потерь на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней». Об этом в своем видеообращении в субботу, 12 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, за 16 дней военных действий 31 батальонно-тактическая группа армии России потеряла боеспособность, уничтожено более 360 танков, 1205 бронированных машин, около 60 самолетов и 80 вертолетов.
«Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами же пытается выйти с территории Украины домой, в Россию. Потери ВС России в технических возможностях просто поражают. Более 360 танков», - сказал Зеленский.