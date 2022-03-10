Байрамов обсудил с президентом МККК судьбу пропавших без вести азербайджанцев

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве АР.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК. Была отмечена деятельность Азербайджана и МККК по ликвидации последствий почти 30-летней военной агрессии Армении.

Президент МККК заявил о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном и удовлетворении проделанной за эти годы работой.