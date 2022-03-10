Байрамов обсудил с президентом МККК судьбу пропавших без вести азербайджанцев
В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве АР.
На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и МККК. Была отмечена деятельность Азербайджана и МККК по ликвидации последствий почти 30-летней военной агрессии Армении.
Президент МККК заявил о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном и удовлетворении проделанной за эти годы работой.
Дж.Байрамов подчеркнул важность продолжения соответствующей работы для получения информации о пропавших без вести лицах, в том числе для выяснения судьбы около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести с начала 1990 года.
На встрече также обсуждались вопрос наличия мин на освобожденных территориях Азербайджана и вызванная этим гуманитарная катастрофа. Стороны обменялись мнениями о возможном сотрудничестве АР и МККК для ликвидации последствий минной проблемы.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с гуманитарной деятельностью и представляющие взаимный интерес.