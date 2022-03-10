Генштаб Украины: часть Мариуполя захвачена, российские войска пытаются окружить Николаев
«ВС России укрепились в восточных окрестностях Мариуполя и пытаются окружить город Николаев. В разных местах наносятся ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры». Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.
В ведомстве отметили, что российские войска продолжают наступательную операцию и наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.
«Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, противник осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий россияне успеха не добились.
«Противник закрепился в северной части города Изюм, но не оставляет попыток его захвата. На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия ВС России сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. После неудачного штурма населенного пункта Рубежное российские военные отступили к поселку Капитловка», - говорится в сводке.
В то же время отмечается, что на Волновахском направлении Россия пытается развить наступление на направлении населенного пункта Красная Поляна и совершает попытку продвижения в направлении Ольгинки.
«По имеющимся данным, подразделения вооруженных сил России, которые производили наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление украинской армии и потеряли наступательные возможности», - отметили в Генштабе.
Также в Генштабе считают, что сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.