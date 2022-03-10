Генштаб Украины: часть Мариуполя захвачена, российские войска пытаются окружить Николаев

«ВС России укрепились в восточных окрестностях Мариуполя и пытаются окружить город Николаев. В разных местах наносятся ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры». Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили, что российские войска продолжают наступательную операцию и наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

«Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, остановленный на ранее достигнутых рубежах, противник осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы», - говорится в сообщении.