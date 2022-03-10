Шахбазов: Алиев обсудил с Эрдоганом и вопросы энергетики

«На встрече президента Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре были обсуждены и вопросы энергетики». Об этом заявил в беседе с журналистами министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, принявший участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Он отметил, что особое место на этой встрече было уделено энергетическому сотрудничеству: «Азербайджан и Турция договорились продолжать активное энергетическое сотрудничество. Поэтому мы будем работать в этом направлении».