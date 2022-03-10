Хикмет Гаджиев: Баку готов провести у себя переговоры между РФ и Украиной

Баку готов провести у себя переговоры между РФ и Украиной. Об этом, как передает Sputnik Азербайджан, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Азербайджан ранее принимал у себя встречи США-Россия и НАТО-Россия, напомнил Хикмет Гаджиев.

«Логика такова, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни ОДКБ. Азербайджан является председателем Движения неприсоединения. В связи с этим мы считаем, что каждая сторона может чувствовать себя у нас комфортно», – подчеркнул он.