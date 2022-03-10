Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с одним из лидеров крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Об этом сообщил сам Мустафа Джемилев в Facebook.

Лидер крымскотатарского народа и президент Турции обсудили вопросы поддержки Украины, ситуацию во временно оккупированном Крыму, в том числе угрозы для крымскотатарского народа, вопросы защиты и помощи гражданам Украины, которые за время войны в Украине были вынуждены выехать в Турцию.

По предварительным данным турецкой стороны, из Украины в Турцию за две недели выехало около 20 тысяч человек.

Джемилев поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.