Зеленский выступает за встречу с Путиным в Иерусалиме
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме при посредничестве премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов.
«Что касается Израиля и посредничества господина Беннета – мы положительно к этому относимся. Я считаю, что господин Беннет может сыграть важную роль (...)
Мы говорили с господином Беннетом – и я ему говорил, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-нибудь, и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров.
Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал. О деталях его переговоров с президентом России я не могу говорить… Мы это положительно воспринимаем», - отметил лидер Украины.
Зеленский также считает, что Израиль мог бы стать участником договора о гарантиях безопасности для Украины, против которой сейчас воюет Россия.
«Когда мы говорим о гарантиях безопасности и о том, какие страны должны быть в договоре по гарантии безопасности для Украины – считаю ли я, что среди этих стран должен быть Израиль: однозначно», – сказал он.