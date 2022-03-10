Зеленский выступает за встречу с Путиным в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, чтобы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме при посредничестве премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов.

«Что касается Израиля и посредничества господина Беннета – мы положительно к этому относимся. Я считаю, что господин Беннет может сыграть важную роль (...)

Мы говорили с господином Беннетом – и я ему говорил, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, хоть какое-нибудь, и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров.