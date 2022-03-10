Министр энергетики на ADF: «В данный момент нарушен баланс между всеми тремя аспектами энергетической трилеммы»

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил в панельных дискуссиях на тему «Хаос энергетической безопасности» в рамках Анатолийского дипломатического форума (ADF). Министр отметил, что Азербайджан вместе с Турцией реализует все проекты энергетической безопасности и что энергетическое сотрудничество между двумя странами и рост поставок газа по Южному газовому коридору являются одними из приоритетных направлений, обсуждавшихся в ходе недавнего визита президента Ильхама Алиева в Турцию.

Министр энергетики поделился своими взглядами на текущую ситуацию на энергетических рынках, растущую роль природного газа в устойчивом энергоснабжении и энергетическую политику Азербайджана, основанную на разнообразии энергоресурсов. Он отметил происходящее сейчас нарушение баланса между всеми тремя аспектами энергетической трилеммы — безопасностью, доступностью и экологической устойчивостью: «С одной стороны, энергетический кризис, вызванный энергетическим переходом, с другой стороны, продолжающаяся политическая напряженность сделали энергетические рынки крайне нестабильными и волатильными. Эта проблема вызвана проводимой в последнее время энергетической политикой участников рынка, несправедливыми подходами к энергоресурсам и усугубляется текущими политическими процессами».

П.Шахбазов заявил, что видит укрепление энергетической безопасности страны в развитии возобновляемой энергетики наряду с природным газом, и сообщил о предстоящих целях и планах по обоим направлениям. Он отметил, что Южный газовый коридор зарекомендовал себя как успешный проект, бесперебойно обеспечивающий потребителей доступным газом: «С момента ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода в Европу было экспортировано 9,7 млрд кубометров газа. В этом году мы увеличим экспорт газа в Турцию до 8,2 млрд кубометров, а в Европу — до 9,1 млрд кубометров.

Министр энергетики добавил, что уникальность Южного газового коридора позволяет диверсифицировать как источники поставок, так и новые направления потребления. Огромные запасы газа в Азербайджане, существующая инфраструктура и заинтересованность разных стран в азербайджанском газе обусловили необходимость расширения коридора. Пора начинать работу в этом направлении, подчеркнул Шахбазов.