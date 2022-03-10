Служба безопасности Украины провела спецоперацию: задержан Вагиф Алиев
Спецподразделение Службы безопасности Украины задержало бизнесмена Вагифа Алиева в Закарпатской области на западе Украины, передает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского.
«Нардеп Дубинский сообщает, что спецподразделение СБУ «Альфа» задержало на Закарпатье бизнесмена Вагифа Алиева. Причины неизвестны», - говорится в информации агентства.
Источник отмечает, что Алиев является партнером олигарха Фирташа и депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Столара. Вагиф Алиев якобы может иметь российский паспорт, добавляет агентство.