Зеленский не рад потерям российской армии: Ведь у погибших есть родители...

«За время войны с Россией Украина потеряла около 1300 военных, а в России — более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибли. Это не мое видение мира». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он объяснил, что у погибших российских военных также есть родители, к которым отправят тела их детей.

Также президент Украины напомнил, что у большинства российских солдат вообще нет представления, что на самом деле происходит в Украине.