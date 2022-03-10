Джейхун Байрамов: цель Азербайджана – установление контактов с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на полях Дипломатического форума в Анталье, заявил, что Баку представил Еревану новое предложение по нормализации отношений, а конечной целью азербайджанской стороны является установление прочного мира в регионе, передает «Анадолу».

Байрамов подчеркнул, что после второй карабахской войны Азербайджан предпринял ряд шагов по нормализации отношений с Арменией.

«Нынешняя ситуация нас не очень удовлетворяет, но картина все же более позитивная, чем до войны. Вполне вероятно, что переговорный процесс займет больше времени, чем мы ожидали. Однако Азербайджан предпринимает новые шаги для развития связей в таких областях, как транспорт и коммуникации», - сказал министр.