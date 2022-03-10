Джейхун Байрамов: цель Азербайджана – установление контактов с Арменией
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на полях Дипломатического форума в Анталье, заявил, что Баку представил Еревану новое предложение по нормализации отношений, а конечной целью азербайджанской стороны является установление прочного мира в регионе, передает «Анадолу».
Байрамов подчеркнул, что после второй карабахской войны Азербайджан предпринял ряд шагов по нормализации отношений с Арменией.
«Нынешняя ситуация нас не очень удовлетворяет, но картина все же более позитивная, чем до войны. Вполне вероятно, что переговорный процесс займет больше времени, чем мы ожидали. Однако Азербайджан предпринимает новые шаги для развития связей в таких областях, как транспорт и коммуникации», - сказал министр.
Как отметил глава МИД Азербайджана, установление открытых контактов с Арменией является одной из основных целей Азербайджана после войны.
«Очевидно, что для нормализации недостаточно одного шага. Мы должны обсуждать формирование каналов активных контактов между странами. Должны быть в состоянии обеспечить открытую и четкую связь», - сказал он.
Байрамов выразил уверенность, что иного выхода, кроме как налаживание связей между странами, не существует.
«На протяжении 30 лет мы находились в состоянии конфликта. Баку предпринял позитивные шаги. Мы хотим, чтобы Армения нормализовала отношения не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Мы прилагаем все необходимые усилия для этого. Развитие добрососедских отношений необходимо для всеобъемлющего и прочного мира. Азербайджан выступает за развитие добрососедских отношений в рамках международного права», - заявил министр иностранных дел Азербайджана.
Байрамов подчеркнул, что подобные двусторонние и многосторонние контакты в регионе формируют почву для нового уровня сотрудничества.