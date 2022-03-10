Зеленский заявил, что похищенного мэра Мелитополя пытают

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что похищенный российскими военными мэр Мелитополя жив, но подвергается пыткам, передает РБК-Украина.

«Они забрали мэра Мелитополя, есть видео, причем они этого даже не стесняются, - похитили. И сегодня 2 тысячи горожан вышли на улицу, несмотря на то, что город был захвачен ВС России - горожане знали конкретно, показывали, где он находится! Его пытают за то, что он не хочет сказать, что рад видеть российскую власть. Им нужно видео! Мы такое только в кино видели», - сказал Зеленский.

Он отметил, что обращался и к трем европейским лидерам с просьбой позвонить Владимиру Путину.

«Я позвонил трем лидерам – Эммануэлю Макрону, Олафу Шольцу и Анджею Дуде – и попросил позвонить тому человеку, который сидит в Москве... Я бы и сам позвонил, но он со мной не общается, - и проговорили: мэра надо отпустить», - добавил Зеленский.

Напомним, вчера в Мелитополе российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с ВС России. Во время похищения ему надели на голову пластиковый мешок.